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«Локомотив» — «Торпедо»: железнодорожники забили два гола за 12 минут игры

«Локомотив» — «Торпедо»: железнодорожники забили два гола за 12 минут игры
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Московские «Локомотив» и «Торпедо» в эти минуты проводят товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.

«Локомотив» открыл счёт в матче уже на восьмой минуте игры, а на 12-й минуте удвоил своё преимущество. Второй гол в ворота «Торпедо» забил Марио Митай. После подачи с углового Митай оказался первым на подборе и вколотил мяч в ближний угол. Текущий счёт в матче — 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
08 февраля 2024, четверг. 10:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
2-й тайм
2 : 0
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Сулейманов – 9'     2:0 Митай – 13'    

Напомним, «Локомотив» проведёт сегодня, 8 февраля, два товарищеских матча в ОАЭ. Вторая игра железнодорожников начнётся в 17:30 по московскому времени. Соперником «Локомотива» станет армянский «Уратру». Железнодорожники ушли на зимний перерыв в РПЛ, занимая четвёртое место в турнирной таблице.

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