«Локомотив» — «Торпедо»: железнодорожники забили два гола за 12 минут игры

Московские «Локомотив» и «Торпедо» в эти минуты проводят товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.

«Локомотив» открыл счёт в матче уже на восьмой минуте игры, а на 12-й минуте удвоил своё преимущество. Второй гол в ворота «Торпедо» забил Марио Митай. После подачи с углового Митай оказался первым на подборе и вколотил мяч в ближний угол. Текущий счёт в матче — 2:0.

Напомним, «Локомотив» проведёт сегодня, 8 февраля, два товарищеских матча в ОАЭ. Вторая игра железнодорожников начнётся в 17:30 по московскому времени. Соперником «Локомотива» станет армянский «Уратру». Железнодорожники ушли на зимний перерыв в РПЛ, занимая четвёртое место в турнирной таблице.