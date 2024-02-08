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Денис Глушаков: хочу снова играть в РПЛ, но о контракте с «Ростовом» не говорил

Денис Глушаков: хочу снова играть в РПЛ, но о контракте с «Ростовом» не говорил
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Российский полузащитник Денис Глушаков заявил о желании вернуться в Российскую Премьер-Лигу и ответил на вопрос о возможном подписании контракта с «Ростовом».

«Я в «Ростов» попросился на тренировки, о контракте я не знаю ничего. Мы вообще об этом не говорили. Я попросился на сборы, меня взяли, за что я благодарен. Конечно, мне хочется снова играть в РПЛ, мне было бы интересно», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак», сейчас он проходит зимние учебно-тренировочные сборы вместе с «Ростовом». В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Ранее Глушаков также выступал за «Пари НН», «Химки», «Спартак» и ряд других российских клубов.

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