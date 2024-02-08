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Лунин: невероятно, когда «Сантьяго Бернабеу» скандирует имя парня из небольшого города

Лунин: невероятно, когда «Сантьяго Бернабеу» скандирует имя парня из небольшого города
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился эмоциями от атмосферы, которая царит на домашнем стадионе команды — «Сантьяго Бернабеу».

«Это что-то невероятное, когда «Сантьяго Бернабеу» скандирует твоё имя. Я простой парень из небольшого города с населением в 30 тысяч человек. Никогда бы не мог мечтать о подобном — это что-то не от мира сего», — приводит слова Лунина El Chiringuito.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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