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В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к вратарю «Истиклола» Ятимову

В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к вратарю «Истиклола» Ятимову
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию об интересе клуба к вратарю «Истиклола» Рустаму Ятимову. По его словам, никаких переговоров с Ятимовым нет, команда укомплектована во вратарской линии.

«Для основной команды вратарями мы уже укомплектовались полностью под вторую часть сезона. Мы смотрим вокруг себя, но говорить, что интерес конвертировался бы в какие-то переговоры, такого нет», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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