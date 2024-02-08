Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд: моя цель — квадрупл

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд заявил, что мерсисайдцы планируют выиграть все возможные трофеи в этом сезоне.

«Теперь каждая игра подобна финалу. Нам необходимо выигрывать каждый матч. Даже ничья ощущается как поражение, независимо от контекста. Но всё зависит от стабильности. С этого момента и до конца сезона я буду полностью сосредоточен на завоевании каждого возможного трофея. Моя цель — квадрупл (четыре трофея за сезон. — Прим. «Чемпионата»). Я верю, что мы способны обыграть любую команду в любом турнире», — сказал Александер-Арнольд в интервью CNN Sports.

После 23 туров АПЛ нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», набравший 51 очко. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (49 очков), но «горожане» провели на одну игру меньше.