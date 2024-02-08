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Спортдиректор «Ростова»: непонятно, когда будет решение по будущему Глушакова

Спортдиректор «Ростова»: непонятно, когда будет решение по будущему Глушакова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о возможном подписании контракта с 37-летним полузащитником Денисом Глушаковым.

«Пока непонятно, когда по будущему Глушакова будет решение. Пока без комментариев», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак», сейчас он проходит зимние учебно-тренировочные сборы вместе с «Ростовом». В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил футболиста на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Полузащитник также появился на поле на 63-й минуте в матче со «Спартаком» (3:0).

На протяжении профессиональной карьеры Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак» Москва, «Ахмат», «Пари НН» и «Химки». Также хавбек провёл 57 матчей в футболке сборной России.

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