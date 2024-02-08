«Спартак» выглядел просто ужасно». Ловчев — о поражении красно-белых от «Ростова»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился эмоциями от матча Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина — 3:0.

«Спартак» выглядел очень плохо, просто ужасно. Не хватило сил и на полчаса, а эмоций, радости от футбола я вообще не увидел.

Что касается «Ростова», то порадовало, как команда прессингует — хорошие командные действия. Но обязательно надо сказать об исполнительском мастерстве — два из трёх голов были очень хороши, это высокий уровень.

Я не верю в то, что для Карпина любая игра со «Спартаком» обычная. Нет, она всегда необычная. Отношение к игре должно быть таким, как у Валерия Георгиевича. Результат может быть неважен, но требовать надо в каждом эпизоде, потому что это закрепляется и потом переносится на официальные матчи», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.