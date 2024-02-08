Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» выглядел просто ужасно». Ловчев — о поражении красно-белых от «Ростова»

«Спартак» выглядел просто ужасно». Ловчев — о поражении красно-белых от «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился эмоциями от матча Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина — 3:0.

«Спартак» выглядел очень плохо, просто ужасно. Не хватило сил и на полчаса, а эмоций, радости от футбола я вообще не увидел.

Что касается «Ростова», то порадовало, как команда прессингует — хорошие командные действия. Но обязательно надо сказать об исполнительском мастерстве — два из трёх голов были очень хороши, это высокий уровень.

Я не верю в то, что для Карпина любая игра со «Спартаком» обычная. Нет, она всегда необычная. Отношение к игре должно быть таким, как у Валерия Георгиевича. Результат может быть неважен, но требовать надо в каждом эпизоде, потому что это закрепляется и потом переносится на официальные матчи», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Winline Зимний Кубок РПЛ
07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
0 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Чернов – 39'     0:2 Комличенко – 41'     0:3 Щетинин – 62'    
Материалы по теме
«Где я — там победа». Глушаков — о матче «Ростов» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android