«Локомотив» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на зимних сборах

Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились московские «Локомотив» и «Торпедо». Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме.

«Локомотив» открыл счёт в матче уже на восьмой минуте игры. Голом отметился нападающий Тимур Сулейманов. Форвард ворвался в штрафную площадь, получил передачу и уверенно реализовал выход один на один с вратарём «Торпедо». Спустя четыре минуты Марио Митай удвоил преимущество на табло, оказавшись первым на подборе после подачи с углового. Больше изменений на табло не произошло.

Напомним, «Локомотив» проведёт сегодня, 8 февраля, два товарищеских матча в ОАЭ. Вторая игра железнодорожников начнётся в 17:30 по московскому времени. Соперником «Локомотива» станет армянский «Уратру». Железнодорожники ушли на зимний перерыв в РПЛ, занимая четвёртое место в турнирной таблице.