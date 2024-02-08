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Агент Зелимхана Бакаева подробно рассказал об уходе полузащитника из «Спартака» в «Зенит»

Агент Зелимхана Бакаева подробно рассказал об уходе полузащитника из «Спартака» в «Зенит»
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Футбольный агент Герман Ткаченко, представляющий интересы Зелимхана Бакаева, подробно рассказал об уходе полузащитника из «Спартака» в «Зенит». Ранее подробности перехода рассказал и сам игрок.

«Предложения в виде: пусть он останется, но будет получать доллар, не было. Это нужно принять. Почему? Это не мне рассуждать, и я не хочу. Мы хотели, чтобы оно было, но его не было. Я приезжал неоднократно, были свидетели нашего разговора. Они сначала говорили, что сомневались, что есть новый тренер, он должен подумать, посмотреть. Никогда не говорилось нет, дверь держалась открытой, но предложения, хотя бы такого же, какое было, или меньше, ни разу не возникло. Мы должны были с этим работать, поэтому в том числе одной из реакций было решение принять предложение «Зенита». Сказать, что мы жалеем – нет. Это было единственное серьёзное предложение на столе», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала Nobel.

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