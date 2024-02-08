12 стран хотят отстранить сборную Израиля из-за операции в секторе Газа

12 ближневосточных стран хотят отстранить сборную Израиля по футболу от соревнований из-за операции в секторе Газа. Соответствующее письмо направлено в ФИФА, сообщает Sky News.

Против участия Израиля в турнирах выступают федерации футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Помимо ФИФА, письмо направлено в региональные конфедерации, включая УЕФА.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

Сборная Израиля имеет шансы на попадание в финальную часть Евро-2024. Турнир пройдёт предстоящим летом в Германии. Первенство континента начнётся 14 июня, а завершится 14 июля.