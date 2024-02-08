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Глушаков: у «Зенита» нет шансов стать народной командой!

Глушаков: у «Зенита» нет шансов стать народной командой!
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Российский полузащитник Денис Глушаков считает, что у «Зенита» нет шанса стать народной командой. По мнению хавбека, народная команда в России одна, и это «Спартак».

«Спартак» — народная команда. И всё! Есть ли у «Зенита» шансы стать народной командой? Нет», — приводит слова Дениса Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в пяти последних сезонах Российской Премьер-Лиги подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ к зимнему перерыву команда Сергея Семака занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на два очка. «Спартак» идёт на пятом месте, имея в своём активе 30 очков.

Денис Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год, проведя за команду 173 матча. В данный момент Денис тренируется с «Ростовом».

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