Агент Бакаева Ткаченко раскрыл подробности переговоров его клиента со «Спартаком»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, выступающего на правах аренды за «Аль-Вахде», раскрыл подробности переговоров его клиента со «Спартаком» о продлении контракта в 2022 году.

«Большие ли деньги мы запросили в самом начале? Немаленькие, я скажу честно, что тут лукавить. Но примерно эти же деньги он получил в своём следующем контракте и здесь в «Аль-Вахде». Деньги не были главной причиной с нашей стороны. Бака хотел остаться в «Спартаке», это было его главное желание, но ни одного предложения, никакого, чтобы можно было обсуждать официально или полуофициально, никак», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала Nobel.

В 2022 году Бакаев присоединился к «Зениту» на правах свободного агента. В сентябре этого года Зелимхан перебрался в «Аль-Вахде» и уже сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счёт две результативные передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 2 млн.