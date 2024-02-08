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Глебов: думаю, Джикия пригодился бы «Ростову»

Глебов: думаю, Джикия пригодился бы «Ростову»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на новости о возможном переходе в команду капитана «Спартака» Георгия Джикии. По его мнению, защитник красно-белых пригодился бы «Ростову».

«Агент Джикии подтвердил, что Георгий может оказаться в „Ростове“? Джикия — опытный футболист, хороший. Я думаю, что он пригодился бы», — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору» и ряду клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых назывался и «Ростов». При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета. Футболист потерял место в основном составе красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.

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