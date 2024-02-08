Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»
Комментарии

Российский полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ на правах аренды, ответил на вопрос о гипотетическом варианте возвращения в «Спартак».

«Могу ли я представить, что вернусь в «Спартак»? Это тяжело представить уже. Я не знаю. Обижен ли я на болельщиков «Спартака»? Конечно, нет, а на что я должен быть обижен? Считают, что я подвёл «Спартак»? Ну, они так считают. Как мне может быть обидно? Если бы я был на их месте, то, может быть, сидел бы и так же думал: «Как ты мог вообще перейти к принципиальному сопернику?» Это нормально, я не держу никаких обид. Но не все болельщики такие. Многие знают, что было, со многими я знаком, с многими у меня хорошие отношение. Есть ли обида на «Спартак»? Ни на кого, абсолютно. Они так решили. Всё, это жизнь, это бизнес. Значит, я не сделал достаточно, чтобы продлили контракт», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.

Материалы по теме
«Я не хотел этого». Бакаев раскрыл подробности ухода из «Спартака» в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android