Бакаев ответил, не считает ли свой переход в «Зенит» ошибкой

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, не считает ли ошибкой свой переход из «Спартака» в «Зенит», где ему пришлось конкурировать с одним из лучших игроков РПЛ — бразильцем Малкомом. Напомним, сейчас Бакаев на правах аренды выступает за клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

«Не было ли ошибкой переходить в команду, когда мой конкурент лучший футболист лиги Малком? На тот момент он ещё не самый лучший был. Именно когда я перешёл, он вышел на какой-то сверхуровень, он начал забивать.

Мотивировал ли я его? Я не знаю. Малком очень мощно начал играть. Каждая игра результативное действие. Сумасшедший сезон провёл. И я за него очень рад. Потому что с первого дня, как я пришёл, он меня поддерживал, помогал», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.