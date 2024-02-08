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«Милан» показал резервный комплект формы на сезон-2023/2024

«Милан» показал резервный комплект формы на сезон-2023/2024
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Итальянский «Милан» показал четвёртый или резервный комплект формы команды на текущий сезон. Он сделан в двух версиях — чёрной и белой. Техническим спонсором «россонери» выступает американская компания Puma.

Согласно пресс-релизу клуба, две версии формы были представлены вчера вечером в Милане во время эксклюзивного мероприятия. На футболках четвёртого комплекта изображены элементы архитектуры города Милан. Отмечается, что впервые эту форму футболисты «россонери» наденут в матче с «Наполи», который состоится 11 февраля на «Сан-Сиро».

Фото: Официальный сайт «Милана»

Фото: Официальный сайт «Милана»

Фото: Официальный сайт «Милана»

Фото: Официальный сайт «Милана»

«Милан» после 23 туров Серии А нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Прошлую кампанию «россонери» завершили на четвёртой строчке и получили путёвку в Лигу чемпионов.

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