Футболист «Ростова» Глебов: конечно, приятно обыгрывать «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал уверенную победу своей команды в матче Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком». Напомним, товарищеская игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой ростовчан со счётом 3:0.

«Конечно, приятно обыгрывать «Спартак». Но главное, что нагрузку получили, и без травм обошлись.

Тяжело ли было играть? Конечно, сейчас мы под нагрузками. Не совсем свежие. Но даже хорошо, что сейчас через усталость и боль в мышцах играем", — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».

Напомним, на 39-й минуте защитник ростовчан Евгений Чернов открыл счёт после неудачного выхода из штрафной в исполнении голкипера московской команды Александра Максименко. Спустя пару минут Николай Комличенко увеличил преимущество «Ростова» с передачи Роналдо. На 62-й минуте полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин сделал счёт 3:0, забив красивый мяч издали.