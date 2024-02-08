Зелимхан Бакаев высказался об отсутствии российского костяка в «Зените»

Российский полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, высказался об отсутствии российского костяка в клубе из Санкт-Петербурга. В то же время Бакаев подчеркнул, что благодаря хорошей работе на трансферном рынке «Зениту» не составит труда сделать костяк из россиян.

«Согласен ли, что костяка российского нет в «Зените»? Ну, с этим тяжело поспорить. У «Зенита» не будет проблем с тем, чтобы сделать хороший русский костяк. Потому что купят всех? Ну, «Зенит» хорошо работает.

Наши не могут конкурировать с бразильцами? Ну, не знаю, возможно», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.