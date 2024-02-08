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В Федерации футбола Израиля отреагировали на возможный бан сборной по аналогии с Россией

В Федерации футбола Израиля отреагировали на возможный бан сборной по аналогии с Россией
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Генеральный директор израильской Федерации футбола Нив Гольдштейн отреагировал на возможное отстранение сборной Израиля по аналогии с национальной командой России. Напомним, ранее стало известно, что 12 ближневосточных стран хотят отстранить сборную Израиля по футболу от соревнований из-за операции в секторе Газа. В частности они поднимают вопросы и непоследовательности решений ФИФА по отношению к вооруженным конфликтам, ведь Россия отстранена от турниров, а Израиль — нет.

«Это не мне решать. И, очевидно, существует большая разница между нашей ситуацией и другими ситуациями, которые происходят в мире», — приводит слова Гольдштейна Sky Sports.

Напомним, правительств правительство Израиля настаивает на том, что государство действует в целях самообороны.

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