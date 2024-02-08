Полузащитник «Спартака» Зиньковский заявил, что в команде поддерживают Джикию

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, отражаются ли на команде слухи про тренера Гильермо Абаскаля и защитника Георгия Джикию.

«Все работают. Все дают команде то, что могут дать. Тренер делает свою работу, игроки — свою. Обсуждать слухи — не наше дело. Игроки тренируются, работают и доказывают. Каким будет выбор тренера — посмотрим в чемпионате.

Изменился ли Джикия после заявления агента? Почему он должен измениться? Это его агент. Не знаю, зачем это обсуждать. Мы поддерживаем Георгия. Если ему это нужно будет, то могу это официально сказать. Мы особо это не обсуждаем. Каждый делает свою работу. Если агент посчитал нужным так сказать — вообще без проблем. Джикия тренируется, работает и доказывает, как и мы все. Нам всем есть что доказывать и что улучшать в нашей работе», — сказал Зиньковский после игры с «Ростовом» (0:3) в матче Винлайн Зимнего Кубка РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.