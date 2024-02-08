Зиньковский: атмосфера в «Спартаке» хорошая, активности этому способствуют

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об атмосфере в команде Гильермо Абаскаля.

«Первую часть сбора прошли плодотворно. Много побегали, поработали с мячом. То, что планировал тренерский штаб, выполнили, и думаю, что хорошо. Подготовка идёт стандартно. Сейчас будет больше матчей.

Я спокойно отношусь к рутине на сборах. Мы будем чуть больше 40 дней здесь. Всё равно приедаемся друг к другу. Разгрузочные дни хорошо влияют на атмосферу. Все отлично поиграли в волейбол, расслабились и выдохнули. Атмосфера в команде хорошая. Этому способствуют активности», — сказал Зиньковский после игры с «Ростовом» (0:3) в рамках Винлайн Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.