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В Израиле отреагировали на призыв к отстранению футбольной сборной

В Израиле отреагировали на призыв к отстранению футбольной сборной
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Генеральный директор израильской Федерации футбола Нив Гольдштейн отреагировал на возможное отстранение сборной Израиля от международных турниров. Напомним, ранее стало известно, что 12 ближневосточных стран хотят отстранить сборную Израиля по футболу от соревнований из-за операции в секторе Газа.

«Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и участия в политических вопросах спорта в целом.

Итак, мы концентрируемся только на футбольных вопросах, и наша мечта — пройти квалификацию на чемпионат Европы в 2024 году, и я с нетерпением жду мира во всем мире», — приводит слова Гольдштейна Sky Sports.

Ранее Гольдштейн заявил о том, что ситуация Израиля отличается от ситуации России, поэтому проводить аналогию между отстранением стран нельзя.

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