Зиньковский поделился первыми впечатлениями от новичка «Спартака» Угальде

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился первыми впечатлениями от новичка «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде с нами меньше недели. Знакомимся. Он уже проводит матчи. Влился в коллектив, всё нормально. У нас многие говорят на английском или испанском — Угальде знает оба. На русском, понятно, не говорит. Но я думаю, что какие-то слова в скором времени будет понимать. Может, даже за этот сбор освоит несколько слов, которые на поле нужны. Угальде — хороший, добрый и спокойный парень. Первые впечатления такие. В футболе активный, даёт много движения. Видно, что хороший футболист. Рады приветствовать и ждём результативных действий от него», — сказал Зиньковский после игры с «Ростовом» (0:3) в рамках Винлайн Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Первый круг РПЛ нынешнего сезона «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков по результатам 18 проведённых игр.