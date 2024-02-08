Экс-тренер «Торпедо»: посмотрим, удастся ли Кононову улучшить результаты Клотета

Испанский тренер Берто Льядо Ферреро, бывший ассистент Жозепа Клотета в «Торпедо», предположил, почему у специалиста не получилось проявить себя в чемпионате России.

«Мы трудились это изо дня в день и видели, что команда растёт и работает хорошо. Но в конце концов в футболе рулят результаты, и клуб решил изменить ситуацию. Это не вопрос поиска оправданий. Так или иначе, за сезон в РПЛ «Торпедо» одержало всего две победы (не считая технической над «Пари НН». — Прим. «Чемпионата»). Одну из них — с Пепом на скамейке запасных. А в этом сезоне Клотет набирал в среднем по 1,42 очка за матч, тогда как Артём Горлов — 1,25. Посмотрим, удастся ли Олегу Кононову улучшить результаты.

Мы со своей стороны сделали всё, что было в наших силах. Моя совесть чиста: мы всегда были профессионалами и старались помочь клубу и игрокам во всём, что им было нужно.

Как я уже сказал, сейчас не время искать виноватых. Я не знаю, было ли дело в формировании состава или в дисциплине, которую пытались внедрить, исходя из своего понимания профессионального футбола. Возможно, сыграли свою роль и сборы в отелях. А может, нам просто не повезло. В конце концов, есть вещи, которые мы были не в силах контролировать, и мы все извлечём уроки из этой ситуации, кто-то больше, кто-то меньше», — сказал Ферреро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.