Шишкин: «Спартак» не зря ищет нового вратаря

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал поражение московской команды в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом». Напомним, товарищеская игра завершилась в пользу южной команды со счётом 3:0. Один из голов был забит после вратарской ошибки Александра Максименко. На фоне этого Шишкин заявил, что «Спартак» не зря ищет нового голкипера. Также экс-футболист оценил дебют новичка красно-белых Манфреда Угальде.

«Как оценю дебют Угальде? Он очень старался, создал момент, мог отдать голевой пас. Но ему потребуется время для адаптации, все-таки человек приехал из другой страны, из другого чемпионата.

Вратарская ошибка Максименко повлияла на исход? Да, и я думаю, не зря ходят разговоры о том, что «Спартак» ищет вратаря. Потому что Селихов не в оптимальной форме, Максименко сейчас «номер 1», но у него появляются вот такие ошибки. Так что желание укрепить эту позицию оправдано», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» ищет нового голкипера и интересуется несколькими вратарями из клубов РПЛ. В частности речь шла об Илье Лантратове из «Локомотива».