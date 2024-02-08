Орлов: надеюсь, в Слуцком возобладает любовь к профессии, он вернется на тренерские рельсы

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении российского специалист Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» с «Зенитом». Эксперт заявил, что ему будет интересно наблюдать за работой Слуцкого в Поднебесной.

«Будет ли у меня вызывать интерес работа Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»? Наверняка, ведь он там не один, там еще и Березуцкий, и Яровинский. Конечно, это будет интересно, и я надеюсь, что в Слуцком все-таки возобладает любовь к профессии, и он возвратится на эти тренерские рельсы. Потому что он способен, он все равно тренер», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, уже сегодня, 8 февраля, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого встретится с «Зенитом» в рамках Кубка равноправия.