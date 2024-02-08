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Швайнштайгер: знаю Хаби Алонсо и считаю, что он мечтает возглавить «Ливерпуль»

Швайнштайгер: знаю Хаби Алонсо и считаю, что он мечтает возглавить «Ливерпуль»
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Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер считает, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо мечтает работать в футбольном клубе «Ливерпуль».

«Я знаю Хаби и считаю, что его большая мечта — тренировать «Ливерпуль». И я представляю, что это может произойти летом. Что он возглавит «Ливерпуль», — приводит слова Швайнштайгера Sport1.

Напомним, в конце января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. Средства массовой информации называют Хаби Алонсо одним из основных кандидатов на освобождающуюся должность главного тренера в мерсисайдском клубе.

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