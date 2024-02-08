Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ирисметов: стать селекционером «Спартака» для меня реалистичнее, чем спортдиректором

Ирисметов: стать селекционером «Спартака» для меня реалистичнее, чем спортдиректором
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов прокомментировал информацию о возможном назначении на должность спортивного директора московского клуба, которая появлялась в СМИ в 2022 году.

«Это скорее шутка. Мне вообще сложно понять, когда условно российские клубы приглашают на должность спортивного директора иностранца. Это работа для местного специалиста. Человек должен идеально знать рынок страны. Я понял бы, если бы меня позвали селекционером по Центральной Азии. Это более реалистично. А спортивный директор – это слишком», – приводит слова Ирисметова «РБ Спорт».

Ирисметов играл за «Спартак» в 2001 году и завоевал с красно-белыми золотые медали чемпионата России. Всего в составе москвичей форвард провёл лишь восемь матчей, в которых не сумел отметиться забитыми мячами.

Материалы по теме
Ирисметов: на Кубке Азии ждал от Файзуллаева большего, но летом он пойдёт на повышение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android