Ирисметов: стать селекционером «Спартака» для меня реалистичнее, чем спортдиректором

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов прокомментировал информацию о возможном назначении на должность спортивного директора московского клуба, которая появлялась в СМИ в 2022 году.

«Это скорее шутка. Мне вообще сложно понять, когда условно российские клубы приглашают на должность спортивного директора иностранца. Это работа для местного специалиста. Человек должен идеально знать рынок страны. Я понял бы, если бы меня позвали селекционером по Центральной Азии. Это более реалистично. А спортивный директор – это слишком», – приводит слова Ирисметова «РБ Спорт».

Ирисметов играл за «Спартак» в 2001 году и завоевал с красно-белыми золотые медали чемпионата России. Всего в составе москвичей форвард провёл лишь восемь матчей, в которых не сумел отметиться забитыми мячами.