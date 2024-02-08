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Эксперт ESPN Иэн Дарк предложил «Ливерпулю» обратить внимание на Диего Симеоне

Эксперт ESPN Иэн Дарк предложил «Ливерпулю» обратить внимание на Диего Симеоне
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Эксперт ESPN Иэн Дарк считает, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может стать заменой Юргену Клоппу у руля «Ливерпуля».

«Я не хочу сказать, что Симеоне обязан сменить Клоппа, ни в коем случае, но в мерсисайдском клубе всегда говорили, что подходят к любому процессу, основываясь на полученных математических данных. И у них всё получилось, когда они нанимали Клоппа. Если вы посмотрите на Симеоне, то он дважды доходил до финала Лиги чемпионов, выигрывал титул в чемпионате с «Реалом» и «Барселоной», его команда выступала на самом высоком уровне долгие годы. И даже если вам не нравится его стиль, он является тем тренером, который уже многого добился», — приводит слова Дарка Sportskeeda.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в конце января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

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