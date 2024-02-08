«Факел» попрощался с завершившим карьеру Фёдором Кудряшовым

Пресс-служба «Факела» обратилась со словами благодарности к защитнику Фёдору Кудряшову после того, как 36-летний игрок обороны объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Футбольный клуб «Факел» благодарит Фёдора Кудряшова за проведённое время в команде и желает ему дальнейших успехов!» — говорится в сообщении воронежского клуба.

За «Факел» Кудряшов выступал с 5 июля 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за воронежцев 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Истанбул» и «Антальяспор». В футболке сборной России Кудряшов провёл 48 матчей, в которых забил один гол.