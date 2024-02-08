Бывший помощник Клотета в «Торпедо» отреагировал на обвинения экс-президента клуба Савина

Испанский тренер Берто Льядо Ферреро, бывший ассистент Жозепа Клотета в «Торпедо», отреагировал на обвинения экс-президента клуба Ярослава Савина. Ранее Савин заявлял о том, что Клотета в клубе подвели помощники.

«Я полагаю, что он имеет в виду меня или Дениса (Франческутти. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, что мы изо дня в день демонстрировали, что достойны своей должности и тех задач, которые были перед нами поставлены. Я всегда предпочитаю быть самокритичным и держать всё при себе. Считаю, что сейчас не время обвинять друг друга.

У нас не было конфликтов с Савиным. Мы давно сотрудничаем с Tecnifutbol и Sport Univer (образовательные структуры для тренеров в Испании и России. — Прим. «Чемпионата»). Я не понимаю, зачем ему было обвинять членов штаба. Я желаю Ярославу всего наилучшего и считаю его другом, хотя его слова в данном случае были неправильными. Это неуважение ко всем сотрудникам штаба, от менеджеров по снабжению до врачей и всех нас, ассистентов Пепа. Мы все работали на него, не только я», — сказал Ферреро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.