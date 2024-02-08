«Зенит» объявил состав на матч с «Шанхай Шэньхуа»

«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Шанхай Шэньхуа» в рамках Кубка равноправия. Игра состоится в четверг, 8 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Кассьерра.

Запасные: Москвичёв, Бардачёв, Чёрный, Ду Кейрос, Ахметов, Мантуан, Сергеев.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенита»

Напомним, во время нынешнего сезона «Зенит» ещё не проигрывал. Петербуржская команда провела шесть товарищеских матчей, одержав победу в четырёх из них. Сине-бело-голубые были сильнее таких команд, как «Динамо» Самарканд (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1), «Урал» (1:0) и «Аль-Духаиль» (2:0). Также подопечные Сергея Семака разошлись миром с «Аль-Фатом» (1:1) и «Ноа» (0:0).