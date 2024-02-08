Сборная России отреагировала на завершение карьеры Фёдора Кудряшова

Пресс-служба сборной России отреагировала на решение Фёдора Кудряшова завершить профессиональную карьеру футболиста. Ранее об этом сообщил воронежский «Факел», который стал последним клубом защитника.

«Кудряшов завершил профессиональную карьеру. За сборную России футболист дебютировал в 2016 году и провёл 48 матчей. Спасибо за всё, Федя!» — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале, прикрепив подборку фотографий Кудряшова.

На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Истанбул», «Антальяспор» и «Факел». В футболке сборной России Кудряшов провёл 48 матчей, в которых забил один гол.