«Динамо» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 8 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Динамо» и «Оренбург». Матч пройдёт на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Турции. Встреча начнётся в 17:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Лепский, Зайдензаль, Скопинцев, Назаренко, Смелов, Окишор, Бабаев, Гладышев, Чупаёв.

«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Перес, Прохин, Сидоров, Башич, Михайлов, Воробьёв, Вера, Гюрлюк, Мансилья.

В предыдущем товарищеском матче «Динамо» играло с южнокорейским клубом «Канвон». Эта встреча завершилась со счётом 2:2. В свою очередь, «Оренбург» в предыдущем контрольном матче встречался с болгарским клубом «Спартак 1918» (2:2).

После 18 туров РПЛ «Динамо набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. После 18 туров чемпионата России «Оренбург» заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.