Сесар Навас: Кудряшов должен гордиться своей карьерой, хотя мог поиграть ещё пару лет

Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас прокомментировал новость о том, что экс-футболист сборной России Фёдор Кудряшов завершил карьеру.

«Новость, что Фёдор Кудряшов завершил карьеру, застала меня врасплох. Я знал, что Федя играл за «Факел», хотя он не был основным игроком там, проводил по 40–45% игровых минут в чемпионате. Федя благодаря своим физическим способностям, профессионализму, пониманию игры и лидерству мог бы сыграть ещё пару лет на хорошем уровне. Видимо, у него были свои причины, чтобы закончить карьеру.

Федя был отличным товарищем по команде, мы несколько лет играли вместе в Ростове и Казани. Помимо его высокого уровня игры, меня привлекали его лидерские качества и отличный характер. Он был честным и искренним по отношению к товарищам по команде и просто приятным парнем. Федя должен гордиться своей отличной карьерой!» — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 8 февраля, бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне.