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Казахстанский футболист «Зенита» Алип предсказал чемпионский пояс UFC для Рахмонова

Казахстанский футболист «Зенита» Алип предсказал чемпионский пояс UFC для Рахмонова
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Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип выразил мысль о том, что непобеждённый казахстанский проспект Шавкат Рахмонов вскоре подерётся за чемпионский пояс UFC в полусредней весовой категории.

«Шавката не знаете, что ли? Скоро за чемпионский титул [будет драться]. Знаком ли я с ним лично? Да, мы по видеозвонку общались, когда мы в сборной играли. Пожелал нам удачи. Был ли на его боях? Нет, ещё нет. Куда? Они же дерутся в Америке. Вот, скоро (показывает на чемпионский пояс у Рахмонова в игре. – Прим. «Чемпионата»)!» – сказал Алип в интервью YouTube-каналу петербургского клуба.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Сейчас казахстанский боец занимает третье место в рейтинге полусредней категории UFC.

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