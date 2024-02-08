«Динамо» — «Оренбург»: Гладышев открыл счёт в матче

В эти минуты идёт контрольный матч, в котором встречаются «Динамо» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Турции. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу москвичей.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.

В предыдущем товарищеском матче «Динамо» играло с южнокорейским клубом «Канвон». Эта встреча завершилась со счётом 2:2. В свою очередь, «Оренбург» в предыдущем контрольном матче встречался с болгарским клубом «Спартак 1918» (2:2).

После 18 туров РПЛ «Динамо набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Оренбург» заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.