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Тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий: «Зенит» — самый сильный соперник, который у нас был

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий: «Зенит» — самый сильный соперник, который у нас был
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о важности для китайского клуба матча с «Зенитом» в рамках Кубка равноправия.

Кубок равноправия
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
2 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Педро – 2'     2:0 Кассьерра – 42'    

«Это для нас огромный тест, потому что «Зенит» является ведущей российской командой. Они обладают футболистами высочайшего уровня. Мы хотим понять, где мы, пусть и на сборах, где наше место в футболе и сможем ли мы быть конкурентоспособными в игре с «Зенитом». Это самый сильный спарринг, который у нас был.

Редко китайские команды могут соперничать с соперниками такого уровня на сезонных сборах, для нас это проверка того, что мы наработали, как это будет работать с командой очень высокого уровня», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

В прошлом сезоне китайский клуб занял пятое место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).

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