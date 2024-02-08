«Динамо» — «Оренбург»: Фомин удвоил преимущество москвичей

В эти минуты идёт контрольный матч, в котором встречаются «Динамо» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Турции. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу московского клуба.
На 52-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды.
Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.
В предыдущем товарищеском матче «Динамо» играло с южнокорейским клубом «Канвон». Эта встреча завершилась со счётом 2:2. В свою очередь, «Оренбург» в предыдущем контрольном матче встречался с болгарским клубом «Спартак 1918» (2:2).
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Оренбург» заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.
- 8 февраля 2024
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