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«Титан» обыграл 2DROTS и занял третье место на Суперкубке Медиалиги — 2024

«Титан» обыграл 2DROTS и занял третье место на Суперкубке Медиалиги — 2024
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Завершился матч за третье место на Суперкубке Медиалиги 2024 года, в котором встречались «Титан» и 2DROTS. Игра проходила на стадионе «Дубай Спорт Сити» в ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Титана».

Суперкубок Winline Медиалиги 2024 . За 3-е место
08 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Титан
Москва
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Кашаев – 10'    

На 10-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник «Титана» Никита Кашаев.

В финале Суперкубка Медиалиги 2024 сыграют «БроукБойз» и «Родина Медиа» Игра пройдёт на стадионе «Дубай Спорт Сити» в ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

В полуфинале этого турнира «БроукБойз» обыграли 2DROTS со счётом 2:1. В свою очередь, «Родина Медиа» выиграла у «Титана» со счётом 3:0.

Напомним, 2DROTS является двукратным чемпионом Медийной футбольной лиги (МФЛ). Также в 2023 году 2DROTS завоевал Московский кубок селебрити (МКС).

«Титан» — действующий чемпион Медийной футбольной лиги.

Турнирная сетка Суперкубка Медиалиги 2024
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