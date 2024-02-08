Салтыков рассказал, что «Крыльям Советов» нужно сделать для попадания в тройку РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды в составе самарских «Крыльев Советов», ответил на вопрос о том, что нужно сделать волжанам, чтобы продолжить борьбу за место в тройке Российской Премьер-Лиги.

«Выходить на поле, доказывать свой уровень в каждой игре. Побеждать, радовать болельщиков. А по части тактики Игорь Витальевич Осинькин нам скажет, как действовать против конкретных соперников», – приводит слова Салтыкова «Известия».

После 18 туров чемпионата России самарский клуб набрал 29 очков. Команда Игоря Осинькина занимает шестое место в турнирной таблице.

До конца нынешнего сезона Никита Салтыков продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний россиянин провёл 17 матчей за самарцев, забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.