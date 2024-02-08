Спортдиректор «Факела» Котов: в какой-то степени решение Кудряшова стало неожиданностью

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на решение защитника воронежского клуба Фёдора Кудряшова завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 36 лет.

«Это его решение. Мы с уважением отнеслись. Мы поговорили с Фёдором, и я понял его, услышал его. И с уважением отношусь к его решению.

Проблемы со здоровьем у Фёдора? Просто человек решил закончить. В какой-то степени решение Фёдора стало неожиданностью», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Напомним, Кудряшов перешёл в «Факел» из «Антальяспора» минувшим летом. В нынешнем сезоне 36-летний защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В течение карьеры Кудряшов выступал за московский «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Сочи» и другие команды.

После 18 туров чемпионата России воронежский клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место.