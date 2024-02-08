«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: Дуглас Сантос забил четвёртый гол команды из Санкт-Петербурга

В эти минуты проходит матч Кубка равноправия, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте капитан «Зенита» Дуглас Сантос забил четвёртый гол клуба.
Напомним, во время зимних предсезонных сборов «Зенит» ещё не проигрывал. Петербуржская команда провела шесть товарищеских матчей, одержав победу в четырёх из них. Сине-бело-голубые были сильнее таких команд, как «Динамо» Самарканд (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1), «Урал» (1:0) и «Аль-Духаиль» (2:0). Также подопечные Сергея Семака разошлись миром с «Аль-Фатехом» (1:1) и «Ноа» (0:0).
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