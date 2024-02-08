«Барселона» собирается начать переговоры о продлении контракта с Араухо — Поло

Каталонская «Барселона» хочет начать переговоры о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фернандо Поло.

По сведениям источника, в ближайшее время сине-гранатовые планируют продлить Рональда. Об этом клуб уже сообщил агенту игрока. Отмечается, что Араухо является фундаментальной частью будущего каталонцев, поэтому о его продаже не может быть и речи.

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Напомним, действующее трудовое соглашение 24-летнего Рональда Араухо с клубом из Каталонии рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.