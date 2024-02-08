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«Динамо» — «Оренбург»: Бителло довёл счёт до разгромного

«Динамо» — «Оренбург»: Бителло довёл счёт до разгромного
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В эти минуты идёт контрольный матч, в котором встречаются «Динамо» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Турции. На момент выхода новости счёт 4:1 в пользу московского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Оренбург
Оренбург, Россия
1:0 Гладышев – 5'     2:0 Фомин – 52'     2:1 Титков – 66'     3:1 Боков – 74'     4:1 Бителло – 85'    

На 85-й минуте полузащитник московского клуба Бителло забил четвёртый гол.

Ранее, на пятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. На 52-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте полузащитник «Оренбурга» Титков реализовал пенальти. На 74-й минуте третий гол «Динамо» забил нападающий Денис Боков.

В предыдущем товарищеском матче «Динамо» играло с южнокорейским клубом «Канвон». Эта встреча завершилась со счётом 2:2. В свою очередь, «Оренбург» в предыдущем контрольном матче встречался с болгарским клубом «Спартак 1918» (2:2).

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Оренбург» заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.

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