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Дубль Кутателадзе помог «Пари НН» разгромить «Торпедо» в товарищеском матче

Дубль Кутателадзе помог «Пари НН» разгромить «Торпедо» в товарищеском матче
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Сегодня, 8 февраля, в контрольном матче сыграли «Пари Нижний Новгород» и московское «Торпедо». Команды встретились на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу нижегородского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
4 : 0
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Кухарчук – 4'     2:0 Кутателадзе – 50'     3:0 Босельи – 53'     4:0 Кутателадзе – 81'    
Удаления: Босельи – 45' / Рейна – 45'

В первом тайме «Пари Нижний Новгород» отправил один мяч в ворота столичного клуба. На четвёртой минуте счёт открыл Илья Кухарчук. После перерыва нижегородцы отправили ещё три гола в ворота «Торпедо». Дубль в их составе в свой актив записал Николоз Кутателадзе. Ещё одним мячом отметился Хуан Босельи.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 27 очков за 20 игр.

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