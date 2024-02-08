Дубль Кутателадзе помог «Пари НН» разгромить «Торпедо» в товарищеском матче

Сегодня, 8 февраля, в контрольном матче сыграли «Пари Нижний Новгород» и московское «Торпедо». Команды встретились на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу нижегородского клуба.
В первом тайме «Пари Нижний Новгород» отправил один мяч в ворота столичного клуба. На четвёртой минуте счёт открыл Илья Кухарчук. После перерыва нижегородцы отправили ещё три гола в ворота «Торпедо». Дубль в их составе в свой актив записал Николоз Кутателадзе. Ещё одним мячом отметился Хуан Босельи.
«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 27 очков за 20 игр.
- 8 февраля 2024
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