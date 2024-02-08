«Я люблю вас, наши колхозники!» Азмун обратился к болельщикам «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий за итальянскую «Рому», рассказал, продолжает ли он следить за результатами санкт-петербургского клуба после того, как покинул его в 2022 году.

«Да, слежу за результатами, и, конечно, болею за «Зенит». Хочу, чтобы команда ещё раз стала чемпионом. «Зенит» — всегда чемпион, кто-то устал уже, но я хочу этого (смеётся). Потому что это суперпрофессиональная команда с хорошими игроками и персоналом — конечно, она должна стать чемпионом.

Пару слов болельщикам «Зенита»? Я передаю всем привет! Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники!» — приводит слова Азмуна официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, иранский футболист выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 104 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 62 голами и 23 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Азмун сыграл в 15 матчах во всех соревнованиях, в которых забил один гол и сделал один ассист.