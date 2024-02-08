«Руан» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Франции начнётся в 22:45

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Сегодня, 8 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Руан», представляющий третий французский дивизион, и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Роберт Диошон» в Руане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/16 финала Кубка Франции «Руан» в послематчевой серии пенальти обыграл «Тулузу», выступающую в Лиге 1 (12:11) и являющуюся действующим обладателем данного трофея. В свою очередь, на стадии 1/16 финала этого турнира «Монако» выиграл у «Родеза» со счётом 3:1.

Напомним в финале Кубка Франции, разыгрываемого в минувшем сезоне, «Тулуза» со счётом 5:1 обыграла «Нант».

После 20 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 35 очков и занимает пятое место.