Президент Ла Лиги: с каждым днём вероятность перехода Мбаппе в «Реал» увеличивается на 2%

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы не продлевать контракт с французским клубом и летом в качестве свободного агента перейти в мадридский «Реал».

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«С каждым днём я увеличиваю процент перехода Мбаппе в Мадрид на 2%. Раньше я давал на это 50%. Теперь 55–60%.

Если бы он спросил меня, то я бы сказал ему, что ему необходимо искать более значимый бренд, чем сейчас. «ПСЖ» ещё не обладает мировым брендом, который есть у «Реала». Он должен думать не только о настоящем, но и о том, что этот бренд может принести ему в будущем. Стоит просто посмотреть на путь Месси и Криштиану», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.