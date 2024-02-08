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Семак ответил на вопрос об опозданиях Вендела на тренировки команды и штрафах игроку

Семак ответил на вопрос об опозданиях Вендела на тренировки команды и штрафах игроку
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о частых опозданиях полузащитника сине-бело-голубых Вендела на тренировки команды.

«Вендел опаздывает на тренировки? Что касается дисциплины, то у меня нет претензий ни к одному игроку. Все выкладываются на 100%. И не нужно никого мотивировать.

Мы прекрасно понимаем, что Вендел непростой парень. Летом опаздывал, сейчас, может, два раза на пять минут. Мы над этим работаем. Нет задачи наказать, чтобы забирать у кого-то деньги. Задача мотивировать. Что касается Вендела – это непростой парень, но фанат своего дела. И отдаётся он в каждой игре. Относится к своей работе блестяще», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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